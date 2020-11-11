Son dakika haberi... Altındağ'a bir orman daha - Son Dakika

Altındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bir orman daha kazandı. 16 dönümlük alanda "Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilk fidanı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte dikti.

Altındağ'ın dört bir tarafını ormanlarla donatan Altındağ Belediyesi, Altındağ'a bir orman daha kazandırdı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi ile anlamlı bir işbirliğine imza atılarak, 16 dönümlük alanda binlerce fidan toprakla buluştu.

Altındağ'a kısa sürede 30 yeni park, 3 orman alanı, 350 bin metrekare yeni yeşil alan ve 20 binden fazla fidan kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Asım Balcı, "Bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Biz de bugünün anlam ve önemine katkıda bulunalım istedik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitemiz ve değerli rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. 16 dönüm bir alan tahsis ettik. Tüm hocalarımızın, akademisyenlerin ve gönüllü olan herkesin değerli katkılarıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu orman Altındağ'a can, geleceğe ise nefes olacak inşallah" dedi.

Başkan Balcı, "Altındağ'da bulunan ıhlamur ormanımız, 15 Temmuz hatıra ormanımız ve Gicik Mahallesi meyve ormanımıza bir yenisini daha eklemekten dolayı mutluyuz. Doğaya ve geleceğe yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA