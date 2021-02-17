Son dakika haberi... Altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 708 bin 711,46 lira, işlem miktarı ise 1.156,66 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 483 milyon 24 bin 19,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 403.650,00 1.819,50 En Düşük 401.280,00 1.787,40 En Yüksek 405.500,00 1.794,70 Kapanış 404.000,00 1.790,75 Ağırlıklı Ortalama 403.554,13 1.792,36 Toplam İşlem Hacmi (TL) 461.708.711,46 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.156,66 Toplam İşlem Adedi 60

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