Son dakika haberi... Altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 267 bin 390,68 lira, işlem miktarı ise 2.762,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 121 milyon 452 bin 425,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, MKS Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 409.100,00 1.729,30 En Düşük 410.050,00 1.700,00 En Yüksek 414.100,00 1.728,50 Kapanış 412.500,00 1.712,30 Ağırlıklı Ortalama 411.599,86 1.714,94 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.120.267.390,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.762,08 Toplam İşlem Adedi 73

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