Son dakika haberi: Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi

26.03.2021 16:57
Son dakika haberi: Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 443.495,001.727,00
En Düşük 441.000,001.720,00
En Yüksek447.200,001.729,50
Kapanış445.000,001.729,35
Ağırlıklı Ortalama 445.195,911.725,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)311.556.719,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)704,01

Toplam İşlem Adedi43

Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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