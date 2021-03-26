Son dakika haberi: Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 443.495,00 1.727,00 En Düşük 441.000,00 1.720,00 En Yüksek 447.200,00 1.729,50 Kapanış 445.000,00 1.729,35 Ağırlıklı Ortalama 445.195,91 1.725,93 Toplam İşlem Hacmi (TL) 311.556.719,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 704,01 Toplam İşlem Adedi 43

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