Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 898 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: