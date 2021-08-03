Son dakika haberi... Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 330 lirayı, en yüksek ise 488 bin 590 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 487 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 678 milyon 473 bin 304,21 lira, işlem miktarı ise 1.393,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 704 milyon 920 bin 298,70 lira oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullıon Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesesi şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 485.800,00 1.808,80 En Düşük 483.330,00 1.796,00 En Yüksek 488.590,00 1.813,50 Kapanış 487.000,00 1.809,50 Ağırlıklı Ortalama 488.054,59 1.805,27 Toplam İşlem Hacmi (TL) 678.473.304,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.393,00 Toplam İşlem Adedi 46

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