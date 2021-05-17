Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 488 bin 500 lirayı, en yüksek ise 498 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 493 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.067 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 527 milyon 755 bin 863,59 lira, işlem miktarı ise 1.067,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 571 milyon 21 bin 581,86 oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: