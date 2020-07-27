Son dakika haberi: Altınordu'da iki ayrılık daha
Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmeleri sona eren Berkay, Yasin ve Kemal'in ardından kiralık oynayan Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu'nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmeleri sona eren Berkay, Yasin ve Kemal'in ardından kiralık oynayan Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu'nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi. Devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali ile yine ara transfer döneminde Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan için Altınordu'nun yeni bir girişimde bulunmayacağı belirtildi. Gurbetçi savunmacı Ali, yarım sezonda kırmızı-lacivertli formayla 11 maça çıkıp 4 asist yaparken, 7 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki Batuhan, 32'nci haftadaki Bursaspor deplasmanında ayağın kırılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:08
Kaynak: DHA
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