Son dakika haberi... Altınordu Futbol Akademisi sporcuları diyaliz tedavisi gören çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Altınordu Futbol Akademisi sporcuları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli olan ya da organ nakil listesinde bulunan yaşıtlarına moral verdi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin de katıldığı ziyarette minik sporcular, hastanenin nefroloji kliniği ve servisinde diyaliz tedavileri süren çocuklara Altınordu forması, futbol topu ve satranç takımı hediye etti.

Öztop, Eskici ve minik futbolcular, tedavi gören çocuklarla ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, gazetecilere, Altınordu Futbol Akademisi ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Organ naklinin önemine değinen Öztop, " Türkiye'de organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Bu duyarlılığı arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü canlıdan canlıya nakil yapabildiğimiz gibi, asıl bizim hedefimiz kadavradan nakiller yapabilmek. Bunun için organ bağışının ne kadar önemli olduğunu halkımıza bir şekilde anlatmamız gerekiyor." dedi.

Murat Eskici de organ bağışının çok önemli olduğunu ve hayat kurtardığını dile getirdi.

Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Hande Özel de her konuda faydalı bireyler yetiştirmek istediklerini, bugün de tedavisi süren çocuk hastaları ziyaret ettiklerini vurguladı.

Başhekim Prof. Dr. Behzat Özkan da organ nakli bekleyen çocukların bu ziyaretle moral bulduğunu kaydetti.