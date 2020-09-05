Son dakika haberi... Altınordu Oğuzhan Akgün'ün peşinde

TFF 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün transferi için harekete geçti. Atakan Üner'i siyah-beyazlılara satan ve Beşiktaş'la iyi ilişkileri olan kırmızı-lacivertlilerin Muhayer Oktay'dan sonra Oğuzhan'ı da kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Beşiktaş yönetimiyle bu hafta bir araya gelecek İzmir ekibinin transferleri resmileştirmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Oğuzhan, geçen sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giymişti.