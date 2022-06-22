Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı binanın 4 kattaki evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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