Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağlarındaki Çat köyü, Ufacık Yaylası ile Osmaniye'nin Küllü köyü sınırları yakınlarında başlayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

11 Eylül 2020 Cuma günü sabahın erken saatlerinde sarp ve kayalık ormanlık alanda çıkan yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışması başlattı.

Havadan akşam ara verilen söndürme çalışmaları sabahın ilk saat ilk saatlerinden itibaren yeniden başladığı, karadan ise söndürme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu bildirilen orman yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Arazinin sarp, kayalık ve derin vadiler arasında olması nedeniyle söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerin orman müdürlüklerine ait çok sayıda arazöz ve yangın işçisi ile sürdürülüyor.

Söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de itfaiye araçları ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

(Necati İvgin/İHA)