AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA - Son Dakika
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AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA

14.10.2022 19:51

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Amasra, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA - Son Dakika

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