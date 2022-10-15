Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu - Son Dakika
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Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

15.10.2022 15:58

Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in acılı babası yaptığı açıklamada, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu. Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada." dedi.

Bartın'da saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babası yürekleri sızlattı: Suriye'de askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu

"KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR"

Maden ocağında 3 yıldır çalışan Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babası yürekleri sızlattı: Suriye'de askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu
Faciada hayatını kaybeden iki arkadaş, Gürdal Serenli ve Rahman Özçelik

"ASKERDEKİ OĞLUMU DÜŞÜNÜRKEN BÖYLE OLDU"

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.

Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babası yürekleri sızlattı: Suriye'de askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu

AĞABEYİ ASKERİ GİTTİĞİ İÇİN ANNESİ "OĞLUM BİZE KİM BAKACAK" DEMİŞ

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu - Son Dakika

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