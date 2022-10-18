Son dakika haberi! Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor

18.10.2022 11:12
Son dakika haberi! Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.

Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.

Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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