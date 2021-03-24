Son dakika! Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

Merkeze bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde A.Y.?e ait 2 katlı boş ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Amasya 'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü

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