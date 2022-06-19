Son dakika haberi: Amasya'da av bayinde yangın sırasında fişekler patladı: 1 yaralı

AMASYA'da binanın giriş katındaki av bayisinde çıkan yangında işletmede bulunan havai ve tüfek fişeklerinin patlaması çevrede panige neden oldu. Üst katta oturan bir kişi, yaşanan patlamalar nedeniyle balkondan atlayarak yaralanırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gümüşlü Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan av malzemeleri satışı yapılan işletmede, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işletme ve binayı sararken, ihbarla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında av bayisinde bulunan havai ve tüfek fişeklerinin patlması, çevrede paniğe neden oldu. Binanın üst kattaki dairede oturan Şaban Yasan da, aleverden kurtulmak için balkondan atlaması sonucu yaralandı. Yaralanan Yasan hastanede tedaviye alınırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.