Gümüşlü Mahallesi'nde kapalı olan av malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan havai fişek ve tüfek mermileri patladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Av malzemeleri satan iş yerindeki yangın söndürüldü - Son Dakika

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