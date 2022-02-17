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Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

17.02.2022 15:57
Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem haberi... Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Saygılı köyünde bir firmaya ait biyogaz tesisinin bakım ve onarım kademesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tesiste hasara neden olan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

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İtfaiye, Suluova, Amasya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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