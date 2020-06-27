Son dakika haberi: Amasya'da cadde ve meydanlar YKS sessizliğine büründü - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Amasya 'da Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı