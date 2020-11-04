Son dakika haberi... Amasya'da intihar eden kişinin öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu - Son Dakika

Mesut Ş, burada arabadan indirerek Sağır'ı tabancayla öldürdü, daha sonra çocukları Y.Ş'yi kızkardeşinin evine bıraktı.

Alınan bilgiye göre, 31 Eylül Cumartesi günü Mesut Ş. (33), 8 yıl önce boşandığı eşi Hatice Sağır (29) ile çocukları Y.Ş'yi (10) alarak konuşmak için otomobille dağlık alana gitti.

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