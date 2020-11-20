Son dakika haberi! Amasya'da karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, pazar yerleri, kamu kurumları ve bankalara girmeye çalışan 19 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 19 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.