Son dakika haberi! Amasya'da karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Amasya'da karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi
20.11.2020 16:27
Son dakika haberi: Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi.
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 19 kişi yurda yerleştirildi.
Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
Ekipler, pazar yerleri, kamu kurumları ve bankalara girmeye çalışan 19 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.
Ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 19 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Son Dakika Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı