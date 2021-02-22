Son dakika haberi! Amasya'da polisler, yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bıraktı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

Taşova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görev yapan trafik polisleri, kar yağışıyla beyaza bürünen Amasya- Erzincan karayolunda yem bulmakta zorlanan yabani hayvan ve kuşlar için Taşova ilçesi sınırlarında doğaya ekmek ve buğday bıraktı.

Taşova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - AMASYA