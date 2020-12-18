Amasya polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, bir kişinin ikametinde sahte alkol imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, şişeler içinde 10 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O'nun işlemleri sürüyor. - AMASYA