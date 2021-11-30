Amasya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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