Son dakika haberi... Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.10.2022 15:56
Son dakika haberi... Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 06 AL 4308 plakalı otomobil ile M.C'nin kullandığı 05 AE 609 plakalı yolcu minibüsü Sanayi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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