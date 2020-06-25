Son dakika haberi: Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden tohumluk kenevir atağı - Son Dakika

Son dakika haberi: Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden tohumluk kenevir atağı

Son dakika haberine göre Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde, 1174 dekar alanda gerçekleştirilen tohumluk kenevir üretiminde 95 ton ürün hasadı hedefleniyor.

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde, 1174 dekar alanda gerçekleştirilen tohumluk kenevir üretiminde 95 ton ürün hasadı hedefleniyor.

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Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatından sonra kenevir ekimine başladıklarını belirterek, şu anda Türkiye'de kenevir ekiminde öncülük eden bir işletme olduklarını söyledi.

Türkiye'de en büyük "tek ekim alanı"na sahip olduklarını vurgulayan Yılmaz, 2019 yılında başlayan kenevir tohumu faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın, ülkenin lifli bitkiler ihtiyacını karşılamak için endüstriyel kenevir tohumunu üretilmesi talimatının ardından kenevir eylem planı oluşturulduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu konuda işletmemize görev verildi. Geçen yıl 40 dekar alanda Narlısaray popülasyonu ekilişi yapıldı. 2020 eylem planında da ülkenin 60 tonluk tohumluk ihtiyacı olacağı hesaplanarak ekim alanımız 1174 dekara çıkarıldı." dedi

Kenevir ekim alanı "drone" ile kontrol ediliyor

Yılmaz, kenevir ekim alanında güvenlik konusunda en üst düzeyde tedbir aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kenevir çok özel bir bitki, tarihinin milattan önce 1500'lü yıllara kadar dayandığını biliyoruz. Çok faydalı alanlarda kullanıldığı gibi art niyetli amaçlarla da kullanılma ihtimali yüksektir. Bu art niyetli düşüncelerin önüne geçmek için tüm kenevir ekim alanımızı 7 gün 24 saat boyunca kamera sistemiyle takip ediyoruz. Aynı zamanda ekiplerimiz bu alanı 'drone' ile kontrol ediyor. Jandarma ekipleri de sürekli devriye atıp kontrol ederek güvenliğini en üst seviyede koruyor. Ekim alanlarının yanında yürünmesine bile izin vermiyoruz. Görevlilerimiz hariç kenevir alanının yanına yaklaşıldığı an yasal işlem başlatılıyor."

"Tohumlarımızı hedefimizin üstünde aldık"

Ziraat mühendisi Bahar Yazar da Gökhöyük Tarım İşletmesinde eylül sonu, ekim başı gibi hasada başlamayı planladıklarını söyledi.

Narlısaray popülasyonunun Amasya'da da uyum sağladığını ifade eden Yazar, şunları kaydetti:

"Kenevirler 4 metreye kadar uzadı. Üretimde istediğimiz seviyeye ulaştık. Normalde çiftçilerimiz dekar başına 50-60 kilogram ürün almaktadır biz geçen sene 80 kilogram aldık. Tohumlarımızı hedefimizin üstünde aldık. Bu sene de tohum elde etmek için 1174 dekar alanda üretimimizi gerçekleştirdik. Dekara 80 kilogram ürün alırsak yaklaşık 95 ton hedefimiz bulunmaktadır."

Kenevir, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden tohumluk kenevir atağı - Son Dakika Ekonomi

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