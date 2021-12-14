Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası - Son Dakika

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat yönüne giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur yönetimindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, Amasya- Çorum karayolu Gökhöyük kavşağı mevkisinde devrildi. Kazada Ebru Özbilen Demirtaş (30) olay yerinde, İkram Akçay (69) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24 yaralı ambulanslarla taşındıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum karayolunda gerçekleşen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Vali Masatlı, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. - AMASYA