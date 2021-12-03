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Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama

03.12.2021 13:08
Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberleri: Amasya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak içki imalat ve satışı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak içki imalat ve satışı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri il merkezinde ve Suluova ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çeşitli markalarda içime hazır sahte içki, çok sayıda alkol kapağı, şişelerde kullanılan kurdele ve mükerrer sahte bandrolün ele geçirildiği operasyonda şüpheliler İ.G, V.K, A.K, M.D gözaltına alındı. Suluova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kaçak İçki, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Amasya polisinden kaçak içki operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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