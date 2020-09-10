Son dakika haberi... Amasya Üniversitesinden güz döneminde uzaktan eğitim kararı - Son Dakika

Amasya Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütüleceğini açıkladı.

Amasya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz döneminde tüm derslerin uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütülmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, uygulama derslerinin Kovid-19 salgını nedeniyle şartlar elverdiği taktirde bahar döneminde yüz yüze yapılmasının planladığını belirtti.

Elmacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili yazılarında belirtilen '2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının Güz Döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' görüşleri dikkate alınarak üniversitemizce alınacak planlamalar ile ilgili konu görüşüldü. Üniversitemiz bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına ve birimlerimiz tarafından dersin özelliğine göre senkron veya asenkron olarak belirlenerek yürütülmesine katılanların oybirliği ile karar verildi."