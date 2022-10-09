Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor karşılaşmasında konuk ekip Bilecikspor ilk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda İstanbul Bayburtspor, 4 gol kaydederek maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Konuk takım Bilecikspor'un ilk yarı 3. golü atmasının ardından iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Oluşan gerginlik mücadelenin sonunda saha dışına da taşındı. İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsünün önünü keserek küfürler savurdu. Bilecikspor otobüsüne kaldırım taşlarıyla saldıran Bayburtspor taraftarları 6 el de ateş etti. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta kalmasının ardından güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Amatör maçın ardından silahlar konuştu - Son Dakika

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