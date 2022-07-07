Son dakika haberi | AMBARLI BALIRKÇI BARINAĞINDAKİ YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | AMBARLI BALIRKÇI BARINAĞINDAKİ YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

07.07.2022 13:20
Son dakika haberi | AMBARLI BALIRKÇI BARINAĞINDAKİ YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Son dakika haber: AVCILAR Ambarlı Balıkçı Barınağı'ndaki yangının, bir tekneye yakıt ikmali yapılırken, açık piknik tüpüne benzin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

AVCILAR Ambarlı Balıkçı Barınağı'ndaki yangının, bir tekneye yakıt ikmali yapılırken, açık piknik tüpüne benzin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Yangına neden olduğu belirlenen S.G. isimli balıkçı gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü, barınakta 7 teknenin ağır hasar aldığı yangınla ilgili tanıkların ifadelerini aldı. Tekne sahibi bir tanık balık tutmaya çıkmadan önce tekne motoruna yakıt ikmali yapan bir balıkçının yangın çıkmasına neden olduğunu ifade etti. Görgü tanığı, S.G.'nin benzin alev alınca panikle denize açıldığını, diğer teknelerin de bu sırada alev aldığını anlattı. Denizköşkler Mahallesi'nde gözaltına alınan S.G.'nin, "Balığa çıkmak için hazırlık yapıyordum. Tekne motoruna yakıt ikmali yaparken benzin, açık olan piknik tüpüne sıçradı. Bir anda her taraf alev alarak yanmaya başladı. Paniğe kapılıp denize açıldım" dediği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından sonra açığa çekilen teknenin görüntüleri


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AMBARLI BALIRKÇI BARINAĞINDAKİ YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU - Son Dakika

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