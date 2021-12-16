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Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika

Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor

16.12.2021 11:49

İLHAMİ ERKILIÇ/İSMAİL HAKKI DEMİR - Doğu Anadolu'da acil vakalar başta olmak üzere kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veren ambulans helikopter, bu yıl zamanla yarışarak 507 kişiyi hastaneye ulaştırdı.

İLHAMİ ERKILIÇ/İSMAİL HAKKI DEMİR - Doğu Anadolu'da acil vakalar başta olmak üzere kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veren ambulans helikopter, bu yıl zamanla yarışarak 507 kişiyi hastaneye ulaştırdı.

Sağlıkta dönüşüm sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığının 2008 yılında Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmete başlayan ambulans helikopter, Doğu Anadolu'daki hastaların imdadına yetişiyor.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen dağ, taş, kar, kış demeden hayati tehlikesi bulunan hastalara yetişmek için arı gibi çalışıp zamanla yarışan ambulans helikopter, hizmete başladığı son 13 yılda 3 bin 157 hasta için havalandı.

Erzurum'da yoğun bakım ünitesi gibi donanımlı olan ve 2 kaptan pilot, doktor ve sağlık personelinin görev aldığı ambulans helikopter, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan başta olmak üzere Doğu Anadolu'daki çeşitli illerde kara yoluyla ulaşılması zaman alan veya güç olan kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veriyor.

Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yenidoğan hastalıkları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, hastanelerden acil sevki gereken hasta ve organ nakilleri için havalanan ambulans helikopter, bu yıl 507 hastayı hastanelere ulaştırdı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, AA muhabirine, ambulans helikopterin aktif şekilde bölgeye ve çevre illere hizmet verdiğini söyledi.

Ambulans helikopterin hizmete girdiğinden bugüne kadar çok sayıda hastanın şifa bulmasına aracılık ettiğini anlatan Aygün, "Trafik kazaları, ayı saldırısı, yüksekten düşme gibi vakalara olay yerinde müdahale edip zamanla yarışarak bu hastaları biran evvel acil servislere yetiştiriyoruz. Çevre il ve ilçelerdeki kalp rahatsızlıkları, doğum ve travma vakalarını da ileri tetkik için Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz." dedi.

Aygün, yoğun bakımlardaki ilaç ve tıbbı cihazların ambulans helikopterde de bulunduğunu belirterek, gerektiğinde doktor ve yardımcı sağlık personelinin olumsuz bir durumda havadayken hastaya müdahalede ettiğini aktardı.

Doğu Anadolu'da bölgenin sarp araziye sahip olduğunu ifade eden Aygün, "Ambulans helikopter sarp arazide bize çok zaman kazandırıyor. Ambulans helikopter bölgemizde kış aylarında kapalı köy yollarında, sarp arazilerde, yaylada, mezrada acil olan hastaların şifa bulmasında çok yardımcı olmakta. Helikopter ambulans, elimiz kolumuz. Bu yüzden hem vatandaşa hizmet hem de zamanla yarışan kurum olmamız açısıyla bize büyük avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Oğuzhan Aygün, ambulans helikopterin gerekli önlemler alınarak her çeşit vakaya müdahale için de hazır bulunduğunu dile getirdi.

"Ambulans helikopterle Avrupa standartlarında hizmet veriliyor"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ambulans helikopter hizmetinin çok önemsenip sıkı şekilde takip edildiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in ambulans helikopterin bölgede faal olarak kullanılıp vatandaşa hizmet sağlaması noktasına büyük katkı ve destekleri bulunmakta. Ambulans helikopterle vatandaşlarımıza Avrupa standartlarında hizmet veriliyor. 2021 yılında 507 acil vakaya müdahale edildi. Bu vakaların yanında organ nakli bekleyen hastalar için iller arası doku getirip götürme veya nakli yapacak doktorların transferleri konusunda da çalışmalar yapıyoruz."

Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor
Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor
Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor
Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor
Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor

Doğu Anadolu, Helikopter, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika
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