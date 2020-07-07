Son dakika haberi... AMBULANS HIRSIZI HAKKINDA 10,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi... AMBULANS HIRSIZI HAKKINDA 10,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Gelen son dakika haberine göre "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ" DEMİŞTİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla tutuklanan Çetin A. (32) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ" DEMİŞTİ

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Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldığı iddiasıyla tutuklanan Çetin A. (32) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.  Savcılık, Çetin A. hakkında "Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 12 Haziran 2020 günü saat 01.20 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde gerçekleşti. 34 VZ 3586 plaka sayılı ambulansın içinde bulunan şoför Ergin K.  acilen çağırılması üzerine aracı çalıştırarak hastanenin acil pandemi alanı önüne park edip nakil olacak hastayı almak üzere içeri girdi.  Çalışır vaziyette ve anahtarı üzerinde olan ambulansı gören şüpheli Çetin A. ise araca binerek ambulansla hastanenin önünden ayrıldı.  İhbar üzerine çalınan ambulans, Çeliktepe İsmet İnönü Caddesi üzerinde polisler tarafından Çetin A. tarafından seyir halindeyken durduruldu. Şüpheli Çetin A. ambulanstan inmemek için direndi. Ancak polisler tarafından gözaltına alındı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AMBULANS ŞOFÖRÜ OLMAK İSTEDİM"Çetin A. polise verdiği ifadesinde, çocukluğundan beri ambulans şoförü olmak istediği için aracı çalışır vaziyette görünce araca binerek hastanenin önünden ayrıldığını, tekrar hastanenin önüne ambulansı bırakmak için döndüğü sırada polislerin kendisini durdurduğunu, ambulansı çalma niyetinin olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, şüpheli Çetin A'nın ikrarı ve kamera kayıtlarıyla şüphelinin görevi başında bulunan ambulansa binerek hastaneden ayrılarak "Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli Çetin A'nın 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Şehir Hastanesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AMBULANS HIRSIZI HAKKINDA 10,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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