Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı

30.01.2021 09:56

Son dakika haber... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı Erzurum'un Tekman ilçesinde fırtınada mahsur kalan ambulans 112 çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde fırtınada mahsur kalan ambulans 112 çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi Yemişli mezrasında gelen hasta ihbarına çıkan 112 ambulansı aşırı tipi ve kar yağışı dolayısı ile yolda mahsur kaldı. Büyükşehir belediyesi kar timleri karla mücadele ekiplerine gelen bilgi üzerine ilçeye 54 km olan yemişli mezrasına yaklaşık 10 kilometre kala fırtına nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi ve ambulansın yolda mahsur kalması nedeni iş makinesi operatörü ve ambulans sürücüsü aşırı fırtınaya rağmen ambulansa zincir takarak geri dönmek zorunda kaldılar.

Ambulanstaki hastanın durumunun iyi olduğu yol açmak için paletli dozerin yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı
Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı
Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı
Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı

Ambulans, Erzurum, Tekman, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı - Son Dakika


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