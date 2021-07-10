Son dakika haberi... AMBULANSA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da ambulansın motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay, dün kent merkezi üniversite hastanesi önünde meydana geldi. 112 ekipleri Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde baraj yolunda düşerek ayağını kıran bir hastanın olay yerinden alınıp hastaneye nakli görevine gitti. Daha sonra hastayı 03 BS 381 plakalı ambulans ile alan sağlık görevlileri kent merkezindeki üniversite hastanesine getirdi. Hastanın sedyeyle konulmasının ardından ambulansın motor kısmından sesler geldiğini fark eden şoför Hasan Hüseyin Yılmaz aracın altına eğilip baktığında yılanı fark etti. Şoförün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiyeyi sevk edildi.

Gelen ekipler motorun içine giren yılanı özel aparatları ile çıkardı. Ekipler ardından yılanı doğal ortamına bıraktı.