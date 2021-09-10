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Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

10.09.2021 17:51
Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü, System.String[]

Son dakika haberleri: BURDUR Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

BURDUR Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Çavdır 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na, 8 Eylül günü saat 00.55'te gelen çağrı üzerine verilen adrese ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini evde yapıp, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüğü 7 aylık hamile S.A.H.'nin sancıları yolda arttı. Bunun üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı anlaşılınca sağlık ekibi müdahale etti. Normal doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin kalbi ve solunumunun durduğunun belirlenmesiyle müdahale eden sağlık ekibi, bebeği hayata yeniden döndürdü. Burdur Devlet Hastanesi'ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, anne ve bebeğe başarılı müdahalelerinden dolayı acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'a teşekkür belgesi verdi.


Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü
Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü
Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

Burdur Devlet Hastanesi, Ambulans, Eylül, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü - Son Dakika
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