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Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı

10.11.2021 18:59
Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı

Son dakika habere göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olan Oğuzhan Durna (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olan Oğuzhan Durna (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak'taki Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda, geçen 8 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahalede bulundu. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar meydana geldi. Alevler, 3 saat sürelik çaba sonucu söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı kontrolde, Durna'nın yanmış cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Durna'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra hurda deposuna atarak, kundakladığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak K.D., S.D., S.D. ve Oğuzhan Durna'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Durna tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Durna'nın, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı
Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı
Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı
Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı
Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı - Son Dakika
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