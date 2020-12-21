Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü - Son Dakika

Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü

21.12.2020 16:29
Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü, System.String[]

Son dakika haberi: Gilead, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), tarafından düzenlenen "IAmChamPion Awards" ödüllerinde "Yatırım" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gilead, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), tarafından düzenlenen "IAmChamPion Awards" ödüllerinde "Yatırım" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gilead açıklamasına göre, IAmChamPion Awards'ta, "Yatırım" kategorisinde ödüle layık görülen Gilead Türkiye ödülü 18 Aralık'ta gerçekleştirilen online törende aldı. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu tarafından Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin'e verildi.

"IAmChamPion Awards" ödül programı, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan AmCham Turkey/ABFT tarafından, Türkiye ile ABD arasında ikili ekonomik kalkınmayı sürdüren şirketleri kutlamak ve teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki ödül programı 12 ayrı kategoriyi ve onur ödülünü kapsadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, ödül töreninde yaptığı konuşmada yatırım kategorisinde ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Girgin "İlaçta yerli üretimin Türkiye için stratejik önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle yerli üretim yatırımımız için 3 yıldan daha uzun zamandır tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen yatırım sürecinin yavaşlamaması için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Girgin, "Teknik işlemler için sanal gerçeklik gözlüklerinden dahi yararlandık ve üretim ortağımız Pharmactive İlaç ile süreci ilerlettik. Netice olarak, yenilikçi ve patent süresi devam eden hepatit ilacımızı Türkiye'de üretmeye başladık. Ürünün yerli üretim ruhsat süreci tamamlanınca, Türkiye'de üretilmiş hepatit ilacımız vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"HIV ilacımızı da 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de üretmeye başlayacağız"

Girgin, Gilead'ın en son keşfettiği ve patent süresi devam eden HIV ilacının yerli üretimi için de gerekli olan teknoloji transferini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "HIV ilacımızı da 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de üretmeye başlayacağız. Yerli üretim yatırımı kapsamında Türkiye'ye önemli bir kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Ancak daha önemlisi bu yatırım ile dünyada HIV ve Hepatit alanında yenilikçi ve patent korumalı ürünlerimizin üretim teknolojileri ve know-how'ları da Türkiye'ye aktarıldı. Bu yatırım ile Türkiye'nin ilaç alanında potansiyel ihracat merkezi olması, küresel tedarik zincirlerine dahil olması ve daha sonra geliştirilecek yeni tedavilerin yerel üretilmesi fırsatının da temelleri atılmış oldu." açıklamasını yaptı.

Bu yatırımın Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte daha da büyük bir anlam kazandığını söyleyen Girgin, söz konusu girişimin ABD-Türkiye arasındaki güven ortamı ve uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere de olumlu katkı yapacağına inandığını belirtti.

Girgin, dünyanın en inovatif ilaç şirketlerinden birisi olarak, çığır açan tedavilerle hastaların hayatlarını değiştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"HIV alanında geliştirdiğimiz tedaviler ile AIDS'in ölümcül ve çaresiz bir hastalık olmaktan çıkıp, kronik bir hastalığa dönüştürülmesine önemli katkılar yaptık. Hepatit alanında ilk tedavileri geliştirdik, sonrasında hastaların daha sağlıklı ve daha uzun bir hayat sürmelerine katkı sağladık. Bugün geldiğimiz noktada, HIV ve hepatit hastalarının hayatlarını değiştiren tedavilerimizi ülkemizde üretecek olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, Türkiye, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rus aşısı Sputnik V, ilk kez yabancı bir ülkeden onay aldı Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı         
16:25
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler         
15:15
Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı         
14:38
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu         
13:53
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:16:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei