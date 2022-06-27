Son dakika haberi | "Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyayı savcılığa gönderdi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Milli Savunma Bakanlığının, davaya müdahil olma talepli dilekçesini dosyaya yeniden sunduğunu bildirdi.

Daha önceki celselerde ifadesi alınmayan bazı sanıkların talimatla beyanlarının alındığını bildiren Başkan, avukatlara söz verdi.

Sanık avukatı Hüseyin Ersöz, amirallerin WhatsApp grubundaki yazışmalarının ortak suç işleme kastıyla yapılmadığını savunarak, WhatsApp grubunda bulunup sanık olmayan herkesin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Diğer avukatlar da müvekkillerinin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin gündemdeki tartışmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu bildiriyi yayımladıklarını belirterek, bu eylemin, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Savcının görüşünün ardından ara kararını açıklayan Mahkeme, tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

Milli Savunma Bakanlığının davaya müdahillik talebine ilişkin önceki celselerde ret kararı verildiğini hatırlatan mahkeme, avukatların tanık dinlenmesi yönündeki taleplerini de reddetti.

Mahkeme, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğine ve gelecek celse esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesine hükmetti.

Duruşmaya 19 Eylül'de devam edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış, 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar, tutuksuz olarak yargılanıyor.