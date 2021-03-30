Son dakika haberi: Anadolu Ajansının Arnavutça ve Makedonca çalışanı Zafer Veysel hayatını kaybetti - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünde Web IT bölümünde çalışan Zafer Veysel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 24 Ağustos 1986'da doğan Kuzey Makedonya vatandaşı Zafer Veysel, 2015'ten bu yana AA Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünün Web IT biriminde çalışıyordu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Veysel, AA Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yayın merkezinin teknik altyapısının kurulumunda da yer almıştı.

AA, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.