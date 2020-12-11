Son dakika haberi | Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
11.12.2020 22:39
Son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes- Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
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