Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sıtkı Kerim yönetimindeki 37 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Buğdaycı yönetimindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç, Alancuma mevkisinde çarpıştı.

Araçlarda bulunan sürücülerle Sadık Buğdaycı ve Nazife Kerim'in yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Sıtkı Kerim kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.