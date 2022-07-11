Sürücü O.D. ve ailesinin İstanbul 'dan bayram tatili için memleketleri Uşak 'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada, O.D'nin eşi B.Ü.D ve çocuğu A.Z.D ile M.S'nin eşi S.S ve çocukları Ö.Y.S. ve A.H.S yaralandı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda otomobillerin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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