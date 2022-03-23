Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı

23.03.2022 12:14
Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde, H.K. yönetimindeki 26 ACE 944 plakalı tır, K.D'nin kullandığı 54 DT 068 plakalı kamyon ile İ.Ç. idaresindeki 45 YE 651 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı
Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı
Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı
Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı

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Zincirleme Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda tüneldeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika


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