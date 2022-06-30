Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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