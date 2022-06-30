Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

30.06.2022 18:16
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AA 401 plakalı tır, Yeniçağa gişesi yakınlarında bariyere çarptı.

Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Yeniçağa, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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