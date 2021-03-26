Anamur Belediyesi hazırladığı projeyle ilçedeki atık bitkisel yağları toplayarak tekrar ekonomiye kazandıracak.

İlçe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, lisanslı bir geri dönüşüm firması ile ilçede oluşan atık yağların depolanması ve toplanması için sözleşme imzaladıklarını belirterek, Anamur'un atıkların geri dönüştürülmesinde rekor kıracak ilçelerden birisi olacağını savundu.

Bitkisel atık toplama kumbaralarını kentin tamamına yaymak istediklerini aktaran Kılınç, "İlk etapta 16 noktaya bitkisel yağ toplama kumbarası yerleştireceğiz. Lokanta, kafe gibi iş yerlerimize ve sitelere de atık yağ toplama bidonları yerleştirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde ve iş yerlerinde plastik pet şişelere doldurduğu atık yağları getirip şişesiyle birlikte kumbaraya atabilecek. Bugün imzaladığımız protokol ile atık yağlarında ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.