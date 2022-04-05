Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

05.04.2022 09:50
Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bir tabancanın ele geçirildiği olayla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Jandarma, Saldırı, Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı - Son Dakika


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