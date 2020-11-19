Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki hükümlü için "kötü muamele yasağı"nın ihlaline karar verdi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde gözlem odasında tutulduğu sürede ellerinin bağlandığını iddia eden bir hükümlünün bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. Başsavcılık tarafından etkin soruşturma yürütülmediği sonucuna varan yüksek mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasına hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir 2 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak tutulan C.K, koğuşundaki iki hükümlü ile kavga ettiği için gözlem odasına alındı.

Gözlem odasında tutulduğu sürede, kötü muamele gördüğünü, darbedildiğini, soğuğa maruz bırakıldığını iddia eden hükümlünün ablası L.K, kardeşinin yaşadığı olaylar nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazarak şikayetçi oldu.

Başsavcılık, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Başvurucu, buna yaptığı itirazlardan da sonuç alamaması üzerine, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, "infaz koruma memurları tarafından darp edilme ve soğuk odada tutulma" iddiasını kabul edilemez buldu. İncelemeyi, "el ve ayaklarındaki kelepçelerin çözülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddia" yönünden yaptı.

Yüksek mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan "kötü muamele yasağının" usule ilişkin boyutunun ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın gerekçesi

Kararın gerekçesinde, Başsavcılığın, Ceza İnfaz Kurumuna gönderdiği yazı içeriğiyle sonuca ulaştığı, bunun dışında bir araştırma yapmadığı ifade edildi.

Başvurucunun gözlem odasında tutulduğu 2 buçuk günlük sürede ellerinin ve ayaklarının çözülmediği iddiasının Başsavcılığın soruşturması sonucunda netleştirilemediği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla soruşturmadaki eksiklikler ve ulaşılan sonuç birlikte değerlendirildiğinde başvurucuya karşı kötü muamele oluşturduğu iddia edilen eylemlere yönelik olayın aydınlatılması amacıyla etkili bir soruşturma yürütülemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuruda başvurucunun ellerinden ve ayaklarından hukuka aykırı bir şekilde kelepçelendiği iddiasına yönelik etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasının usul boyutuyla ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Kötü muamele yasağının usul boyutuna yönelik ihlalin Cumhuriyet Başsavcılığının işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda kötü muamele yasağının usul boyutuna yönelik ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır."