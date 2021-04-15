Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (3) - Son Dakika

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (3)

15.04.2021 17:41
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (3), System.String[]

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin iadesine ilişkin kararında, iddianamede, eylemlerine yer verilen kişilerin açık kimliklerinin olmadığı, kişilere isnat edilen bazı eylemlerin tarihlerinin ve bu tarihlerde kişilerin...

Anayasa Mahkemesinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin iadesine ilişkin kararında, iddianamede, eylemlerine yer verilen kişilerin açık kimliklerinin olmadığı, kişilere isnat edilen bazı eylemlerin tarihlerinin ve bu tarihlerde kişilerin partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği ifade edildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, iddianamede, ilgililere isnat edilen eylemlerin gerçekleşme tarihinde bu kişilerin parti bünyesindeki görevlerine açık bir şekilde yer verilmediği kaydedildi.

Kararda, yargılamanın sağlıklı yapılabilmesi için eylem tarihleri ya da dönemleri ile bu tarihlerde ilgililerin partideki görevlerinin İddianamede açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğine işaret edildi.

Eylemlerine iddianamede yer verilen kişilerin partideki görevlerinin yanı sıra kimliklerinin de iddianamede açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulanan kararda, eylemlerine yer verilen ve haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişilerin açık kimlik bilgilerinin bulunmadığı aktarıldı.

Yüksek Mahkemenin kararında, iddianamenin "Sonuç ve Talep" başlığı altında yer verilen taleplerden, "Davalı partinin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılmasına ... ve Hazine yardımı ödenmiş ise aynı miktarın Hazineye iadesine" karar verilmesinin istendiği hatırlatıldı.

Başsavcılığın bu talebinin, tedbir niteliğinde bir talep mi yoksa esasa yönelik bir talep mi olduğunun anlaşılamadığı da ifade edilen kararda, "Bu talebe ilişkin herhangi bir gerekçeye iddianame içeriğinde yer verilmemesi, bu belirsizliğin sebebini oluşturmaktadır." denildi.

Kararda, iddianamede yer verilen, "...varsa Hazine yardımının banka hesabında blokesine" ve "Davalı partinin üye kayıtlarının durdurulmasına" karar verilmesi taleplerinin de tedbir niteliğinde talepler olduğunun anlaşıldığı ancak bu talepler yönünden de herhangi bir gerekçeye yer verilmediği belirtildi.

Değerlendirme ve sonuç

İddianamenin iadesine ilişkin kararın değerlendirme ve sonuç bölümünde, şu tespitlere yer verildi:

"Eylemlerine yer verilen kişilerin açık kimliklerine iddianamede yer verilmediği ve bu kişilere isnat edilen bazı eylemler yönünden bu eylemlerin, eylem tarihlerinin ve bu tarihlerde kişilerin partideki görevlerinin iddianamede açıkça belirtilmediği anlaşılmaktadır. Bu hususların iddia makamınca ortaya konulması zorunlu olup, bu konulardaki tespitin Anayasa Mahkemesine bırakılması mümkün değildir. Zira siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesinin görevi ilgililerin eylemlerini tespit etmek değil, ilgililere isnat olunan eylemlerin Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında değerlendirmesini yapmaktır."

AYM'nin değerlendirmesini, HDP'nin "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı olup olmadığı" çerçevesinde yapılacağının aktarıldığı kararda, belirtilen eksikliklerin bu değerlendirmenin yapılabilmesine imkan tanımadığı bildirildi.

Partinin eylemlerinin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin, iddianamedeki eksikliğin giderilmesiyle mümkün olabileceği vurgulanan kararda, "Esasen, iddianamede belirtilen eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin öncelikle iddia makamı tarafından ortaya konulması gerektiği izahtan varestedir." denildi.

Partililerin eylemleri sebebiyle HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiğinin kabulü için Anayasa'da aranan koşulların varlığını ortaya koyan delillerle ilişkilendirilmesinin gerekliliğine dikkati çeken kararda, partililerin eylemlerine iddianamede yer verilmesinin yeterli olmadığı, eylemler ile partinin bu eylemlerin "odağı haline gelmesi" arasındaki ilişkinin ortaya konulmasının gerekli olduğu kaydedildi.

Kararda, söz konusu ilişki kurulmadan partililer hakkındaki dava ve soruşturmalara atıfta bulunulmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170'inci maddesinde yer alan "İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır." hükmüne aykırılık oluşturduğuna işaret edildi.

Kararın sonuç bölümünde, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olarak düzenlenen iddianamenin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekir." denildi.

(Bitti)

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Yargıtay, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (3) - Son Dakika


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